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Spor

Resmen açıklandı! Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu duyurdu

Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.

27 Ağustos 2024 Salı 19:39 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu duyurdu
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Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 kazanacak.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

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