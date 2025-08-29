İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1516
  • EURO
    48,0112
  • ALTIN
    4511.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
Spor

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcıya katkıları için teşekkür edildi.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen bitti! Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.