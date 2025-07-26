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Spor

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de stadın yeni adı duyuruldu

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadının yeni ismini resmen açıkladı. İşte sarı-lacivertlilerin stadının yeni adı...

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de stadın yeni adı duyuruldu
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Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" oldu.

Divan Kurulu'nda açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan "Stadyumun adı, 'Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olacak." açıklamasını yaptı.

Burak Kızılhan ayrıca "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte anlaşmanın detayları:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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