THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Khem Birch'ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha yapıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Beko, serbest durumdaki Boban Marjanovic ile her konuda anlaşma sağladı. Boban Marjanovic, Fenerbahçe'den aylık 45 bin euro kazanacak.

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı oyuncunun perşembe günü 12.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Rockets'ta tamamlayan Boban Marjanovic, serbest durumda yer alıyor. Sırp oyuncu, geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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