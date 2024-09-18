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Spor

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye NBA'den ''Dev'' transfer

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, son olarak NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen 36 yaşındaki Boban Marjanovic ile anlaşma sağladı. Tecrübeli Sırp pivot oyuncusunun perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.

18 Eylül 2024 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye NBA'den ''Dev'' transfer
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THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Khem Birch'ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha yapıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Beko, serbest durumdaki Boban Marjanovic ile her konuda anlaşma sağladı. Boban Marjanovic, Fenerbahçe'den aylık 45 bin euro kazanacak.

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı oyuncunun perşembe günü 12.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Rockets'ta tamamlayan Boban Marjanovic, serbest durumda yer alıyor. Sırp oyuncu, geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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