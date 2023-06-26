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Spor

Resmen açıklandı! İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu

Premier Lig devi Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan, La Liga devi Barcelona'ya transfer oldu. Başarılı futbolcu, Katalan ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu
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Uzun yıllardır Manchester City forması giyen ve bu sezon İngiliz devi ile Şampiyonlar Ligi kazanan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sona ermesiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Yeni adresi merak konusu olan İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı. İlkay'ın yeni takımı belli oldu.

32 yaşındaki dünya yıldızı Katalan ekibi Barcelona'ya ile anlaştı. Barça, İlkay Gündoğan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro...

MANCHESTER CİTY'DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.

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