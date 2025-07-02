Fenerbahçe'yi çalıştırmasının ardından Persepolis'in başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, İran ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

2023/2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra başına geçtiği İran ekibi Persepolis'te flaş bir karar aldı.

AYRILIK AÇIKLANDI

Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, yaptığı açıklama ile İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığı öğrenildi.

16 MAÇTA 8 GALİBİYET

Persepolis'in başında 16 maça çıkan İsmail Kartal, bu mücadelelerden 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 16 golü kalesinde gören Kartal, 1.75 maç başına puan ortalaması elde etti.