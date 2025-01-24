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Spor

Resmen açıklandı! İsmail Kartal imzayı attı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Persepolis'in yeni teknik direktörü oldu. İran ekibinden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! İsmail Kartal imzayı attı
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Persepolis'in yeni teknik direktörü oldu.

İran ekibinden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın, Persepolis'te 3 yardımcısı ile birlikte çalışacağı öğrenildi.

İran basınından Tasnim'in haberine göre; İsmail Kartal, Persepolis ile 2.2 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladı.

16 haftası geride kalan İran Pro Lig'de 30 puan toplayan Persepolis, lider Tractor FC'nin 5 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Persepolis, ligdee sıradaki maçında 26 Ocak Pazar günü Tractor FC'yi konuk edecek.

Persepolis'te daha önce Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında iki dönem görev almıştı.

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