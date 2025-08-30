UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü açıklandı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında ise 29 Ocak 2026 tarihinde Romanya Ligi ekibi FCSB'yi konuk edecek.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşmişti.

Sarı-lacivertli ekibin maç takvimi şöyle:

24 Eylül Çarşamba TSİ 21.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Sttutgart

6 Kasım Perşembe TSİ 21.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Frencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 21.00: Brann - Fenerbahçe

22 Ocak 2026 TSİ 18.45: Fenerbahçe - Aston Villa

29 Ocak 2026 TSİ 21.00: Fenerbahçe - FCSB

LİG FORMATI

Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.