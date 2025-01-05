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Spor

Resmen açıklandı! Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sahalara ne zaman dönceceği belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 00:56 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi için açıklama yaptı.

Sosyal medyada 'Mauro Icardi bu sezon sahalara dönebilir. Mart-Nisan ayında Türkiye'ye gelecek" iddiaları sık sık gündem olurken, sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce net ifadeler kullandı.

TARİH VERİLDİ

Yener İnce, 31 yaşındaki Arjantinli golcü için "Her çaprazı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor." dedi.

"İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlayan Yener İnce "Önümüzdeki sezon inşallah" yanıtı verdi.

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