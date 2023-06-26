Resmen açıklandı! Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu

30 Haziran'da Fenerbahçe ile sözleşmesi resmen bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc hakkında transfer iddiaları artmaya devam ediyor. Gelecek sezon için Fenerbahçe ile yeniden görüşmelere başlayan Miha Zajc hakkında menajerinden açıklama geldi.

MIHA ZAJC, FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Miha Zajc, 2019 yılında Empoli'den Fenerbahçe'ye 3.50 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Başarılı oyuncu son iki sezonda gösterdiği istikrarlı performans ile hem taraftarın hem de teknik ekibin beğenisini kazandı. Sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala oyuncu ile hem Beşiktaş hem de İtalya'dan köklü kulüplerin ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de kalmak isteyen Miha Zajc kulüp yönetimi ile görüşmelere başladı ancak oyuncu hakkında yüksek maaş iddiası ortaya atılmıştı.

"YÜKSEK MAAŞ İDDİASI YALAN"

Fenerbahçe ile görüşmeler devam ederken Dijital Sports'a konuşan Miha Zajc'ın menajeri "Fenerbahçe sözleşme uzatmak istiyor ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu görüşmeler yurt dışında yüz yüze de oldu. Zajc'ın çok fazla para istediğine dair söylemler bütünüyle yalan. Halledilmesi gerek konular var" açıklamasını yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 34 resmi maça çıkan Miha Zajc bunların 18'inde ilk 11'de başladı. 1797 dakika sahada kalan oyuncu 5 gol, 4asist ile skora katkı sağladı.