UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off'unda Real Madrid'le karşılaşacak Benfica'da kulüp başkanı Rui Costa, takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu akşam oynanacak Real Madrid maçı öncesinde Costa, Jose Mourinho'nun yeni sezonda da takımda kalacağını belirtti. Real Madrid maçı öncesinde İspanyol basınından El Chiringuito'ya konuşan Costa, Mourinho'nun geleceğiyle ilgili soruya, "Evet, yeni sezonda da takımın başında olacak." cevabını verdi.

Sezona Bruno Lage yönetiminde başlayan Benfica, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Jose Mourinho ile anlaşmıştı.

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 22 maçta 52 toplayan Benfica, Porto ve Sporting'in ardında üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için play-off oynayacak Benfica, Portekiz kupasında grubunda ilk sırada bulunuyor.