17 Şubat 2026 Salı
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Resmen açıklandı! Mourinho'nun geleceği belli oldu
Spor

Resmen açıklandı! Mourinho'nun geleceği belli oldu

Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun gelecek sezon da takımın başında olacağını açıkladı. Açıklama, Real Madrid maçı öncesi belirsizliklere son verdi.

17 Şubat 2026 Salı 19:01
Resmen açıklandı! Mourinho'nun geleceği belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off'unda Real Madrid'le karşılaşacak Benfica'da kulüp başkanı Rui Costa, takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu akşam oynanacak Real Madrid maçı öncesinde Costa, Jose Mourinho'nun yeni sezonda da takımda kalacağını belirtti. Real Madrid maçı öncesinde İspanyol basınından El Chiringuito'ya konuşan Costa, Mourinho'nun geleceğiyle ilgili soruya, "Evet, yeni sezonda da takımın başında olacak." cevabını verdi.

Sezona Bruno Lage yönetiminde başlayan Benfica, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Jose Mourinho ile anlaşmıştı.

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 22 maçta 52 toplayan Benfica, Porto ve Sporting'in ardında üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için play-off oynayacak Benfica, Portekiz kupasında grubunda ilk sırada bulunuyor.

