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Spor

Resmen açıklandı! Neymar geri döndü

Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar'ın yeni takımı resmen belli oldu. Brezilya ekiplerinden Santos Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Neymar geri döndü
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Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar'ın yeni takımı resmen belli oldu.

Brezilya ekiplerinden Santos Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

KARİYERİ

Futbola Santos alt yapısında başlayan ve sonrasında Barcelona, PSG ve son olarak Al-Hilal formalarını giyen Neymar; kulüp düzeyinde bugüne dek 591 maçta görev yaparken 360 gol - 220 asistlik performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı formasını da 128 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu, milli forma altında 79 kez gol sevinci yaşadı ve 59 da asist üretti.

  • Neymar transfer
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