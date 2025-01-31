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Spor

Resmen açıklandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'de

Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir transferini daha duyurdu. Sarı lacivertli ekip, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 11:11 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.

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