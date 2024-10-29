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Spor

Resmen açıklandı! Ruben Amorim imzayı atıyor

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'dan Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi transferin detayını açıkladı.

29 Ekim 2024 Salı 18:42 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Ruben Amorim imzayı atıyor
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Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı.

Portekiz ekibi Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim'in serbest kalma maddesini ödemek istediklerini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

İngiliz devinin teklifini kabul eden Portekizli teknik adam, resmi prosedürlerin ardından İngiliz ekibinin başına geçecek.

Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

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