TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesiyle ilgili kararını açıkladı.

Açıklamada Digiturk ile yayınların 2 yıl daha devam edeceği belirtildi.

İşte o açıklama:

TFF ile Digiturk arasında yarın yayın hakları imza töreni düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır.