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Spor

Resmen açıklandı! Trabzonspor, Dragus'u kadrosuna kattı

Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Fırtına, uzun süredir ilgilendiği Denis Dragus'u renklerine bağladı.

25 Haziran 2024 Salı 14:05 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Trabzonspor, Dragus'u kadrosuna kattı
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Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Dragus için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Rumen golcü için Standard Liege'ye üç taksit halinde 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuya ise yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır."

GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren Denis Dragus, çıktığı 35 maçta 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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