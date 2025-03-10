Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldı.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Fatih Tekke ilgili Trabzonspor açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Trabzonspor Kulübü