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Spor

Resmen açıklandı! Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi

Trabzonspor'da göreve gelmesi beklenen Fatih Tekke'nin 11 Mart günü şehirde olacağı ve görüşmeler yapılacağı açıklandı.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi
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Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldı.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Fatih Tekke ilgili Trabzonspor açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Trabzonspor Kulübü

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