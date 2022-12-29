Resmen açıklandı! Ve Anthony Nwakaeme transferi sonunda bitti

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Anthony Nwakaeme için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Al-Fayha yönetiminin 2024'ün sonuna kadar sözleşmesi bulunan Anthony Nwakaeme'yi bırakmak istemediği ileri sürüldü.

ANTHONY NWAKAEME, ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Anthony Nwakaeme sözleşmesinin bitmesinin ardından bordo-mavililerden ayrılmış ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al- Fayha'ya imzayı atmıştı. Arap ekibi Nijeryalı oyuncuyla 2024'ün yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerin biri de Anthony Nwakaeme olmuştu. Siyah-beyazlıların Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

AL-FAYHA'DAN ANTHONY NWAKAEME'YE İZİN YOK

Al-Fayha yönetimi Beşiktaş ile anılan Anthony Nwakaeme'yi bırakmak istemiyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi de yok.

BU SEZONKİ KARNESİ

Anthony Nwakaeme bu sezon Al-Fayha formasıyla 7 resmi maça çıktı ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 478 dakika süre alan Nijeryalı yıldız, 3 golle takımına katkıda bulundu.