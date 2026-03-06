İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0765
  • EURO
    51,205
  • ALTIN
    7289.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen açıklandı! Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde
Spor

Resmen açıklandı! Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. Ankara ekibi, takımın başına Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ6 Mart 2026 Cuma 18:13 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğunda bir kez daha değişim yaşandı.

Başkent temsilcisi, kısa süre önce yollarını ayırdığı Levent Şahin'in ardından teknik direktörlük görevine yeniden Volkan Demirel'i getirdiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığı ve genç teknik adamın yeniden takımın başına geçtiği bildirildi. Böylece Demirel, bu sezon ikinci kez Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiş oldu.

Levent Şahin yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan başkent ekibi, deneyimli çalıştırıcı ile fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırmıştı. Şahin döneminde iki lig maçına çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 puan toplayabildi.

Kulüp yönetimi, yaşanan ayrılığın ardından daha önce takımın başında görev yapan Volkan Demirel ile temasa geçti ve yapılan görüşmeler sonucunda taraflar yeniden anlaşmaya vardı.

Volkan Demirel, bu sezon daha önce Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış; bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Genç teknik adam, Aralık ayında Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonunda görev yapan teknik direktörler sırasıyla Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve Levent Şahin olmuştu. Demirel'in yeniden göreve getirilmesiyle birlikte başkent ekibi sezon içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.