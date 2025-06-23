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Spor

Resmen açıklandı! Yeni PFDK Başkanı belli oldu

TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. TFF, yeni PFDK Başkanı'nın Başbuğ Pınarbaşı olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Yeni PFDK Başkanı belli oldu
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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

TFF, yeni PFDK Başkanı'nın Başbuğ Pınarbaşı olduğunu duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

  • PFDK Başkanı
  • Celal Nuri Demirtürk
  • Başbuğ Pınarbaşı

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