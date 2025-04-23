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Spor

Resmen açıklandı! Yunan futbol tarihinde ilk kez bir Türk hakem düdük çalacak

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak şampiyonluk turu maçında Halil Umut Meler'in görev yapacağını açıkladı. Bu kararla birlikte ilk kez bir Türk hakem Yunanistan Süper Lig'in düdük çalacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Yunan futbol tarihinde ilk kez bir Türk hakem düdük çalacak
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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK - Olympiakos maçına sürpriz bir hakem ataması yaptı.

DEV MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Yunan basınında yer alan son dakika bilgilerine göre bu dev karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

TARİHTE BİR İLK

Bu kararla birlikte, ilk kez bir Türk hakem Yunanistan Süper Ligi tarihinde maç yönetmiş olacak.

Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.

VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos'un görev yapacağı belirtildi.

ŞAMPİYONLUK TURU

1- Olympiakos: 66

2- Panathinaikos: 56

3- AEK: 53

4- PAOK: 52

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