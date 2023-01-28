Resmen bitti bu iş! Ve Enner Valencia transferinde beklenen oldu

Fenerbahçe'de golleriyle skor yükünü sırtlayan Enner Valencia'nın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yönetim Enner Valencia ile yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı.

ENNER VALENCIA'NIN AYRILACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak konusuydu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncuyu yakından takip eden birçok kulüp var.

YÖNETİM "MASADAYIZ" DEDİ

Ayrılık iddiaları sonrası geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Ne Altay ile ne Miha Zajc ne de Enner Valencia ise sorunumuz var. Hepsiyle masayadız ve görüşmelerimiz sürüyor. Zaten yakında da açıklarız." demişti.

"KALMAK İSTİYORUM" DEDİ!

Geçtiğimiz günlerde ülkesi Ekvador'un basınına konuşan Enner Valencia, "İnsanların bana ve aileme olan sevgisinden dolayı Fenerbahçe'de kalmak istiyorum." dedi.

ENNER VALENCIA, FENERBAHÇE'DE KALIYOR

Enner Valencia ile yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldız golcü ile büyük oranda anlaşmaya varıldı. Artık pazarlıklarda sona gelindiği öğrenilirken sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle skora etkide bulundu.