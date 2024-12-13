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Spor

Resmen duyurdular! Arda Güler bir diğer Türk yıldızın takımına gidiyor: Yılın imzası

Arda Güler, sezonun en çok konuşulan oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor. Real Madrid'de ilk 11'de yeteri kadar şans bulamayan ve takımdan ayrılma ihtimali çıkan milli yıldız için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre Arda Güler, bir diğer Türk yıldızın kulübüne transfer olabilir. İşte detaylar…

13 Aralık 2024 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Arda Güler bir diğer Türk yıldızın takımına gidiyor: Yılın imzası
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Arda Güler, geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. Takıma katıldığı ilk günden bu yana Ancelotti'nin, ilk 11'de yeteri kadar forma vermediği Arda Güler için ayrılık söylentileri de peşi sıra geldi.

Bu kapsamda Avrupa devleri milli yıldız için harekete geçerken sürpriz bir gelişme de İtalya'dan geldi.

ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ'IN YANINA!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Arda Güler'i takıma kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Her ne kadar Ancelotti Arda'nın devre arasında takımda kalacağını belirtse de İtalyan ekibi sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İtalyan basınının duyurduğu habere göre, Juventus'un Arda'yı kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi. Teknik heyetin de onay verdiği transfer için her yolu deneme kararı alan Juventus, Arda Güler ve Kenan Yıldız ikilisiyle fark yaratmayı planlıyor.

SEZON KARNESİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 18 maçta boy gösterdi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 578 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.

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