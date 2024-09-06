Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cristian Medina için Arjantin'den yeni bir haber gündeme geldi.

Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar ödeyecek. Sarı-lacivertlerin Medina transferi sonrası Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik vergiyi de ödeyeceği iddia edildi.

Medina'nın ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacağı ve Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

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