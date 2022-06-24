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Spor

Resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Transfer çalışmaları kapsamında golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Mariano Diaz'a talip oldu. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Haziran 2022 Cuma 20:16 - Güncelleme:
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Jorge Jesus ile şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, Mariano Diaz için harekete geçti. Real Madrid'den ayrılma ihtimali yüksek olan golcü için sarı-lacivertlilerin girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN MARIANO DIAZ ATAĞI

İspanya basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulunduğu ancak transferin neticeye ulaşmadığı Mariano Diaz için yeniden girişimlerine başladı.

REAL MADRİD, SATIŞINA SICAK BAKIYOR

Haberde, Real Madrid'in de takımda fazla şans bulamayan Mariano Diaz'ın transfer satışına sıcak bakıyor.

MARIANO DIAZ'IN KARNESİ

Mariano Diaz geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyetli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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