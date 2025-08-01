Transfer çalışmaları süren Galatasaray'da takıma son katılan isim Victor Osimhen oldu. Gelen yabancı oyuncularla birlikte TFF'nin uyguladığı yabancı sınırında şişkinlik yaşanıyor.

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un süre vermeyi düşünmediği futbolcuları elden çıkarmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Rennes ve Galatasaray, Frankowski transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Rennes, Przemyslaw Frankowski için Galatasaray'a 8 milyon Euro ödeyecek. 2 yıl kiralama sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a geçtiğimiz kış transfer sezonunda katılan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısında bulundu.