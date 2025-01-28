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Spor

Resmen duyurdular! Süper Lig ekibi yeni hocası açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bosna Hersekli Sergej Jakirovic'i getirdiğini açıkladı.

AA28 Ocak 2025 Salı 18:59 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Süper Lig ekibi yeni hocası açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

  • Bellona Kayserispor
  • Sergej Jakirovici
  • Trendyol Süper Lig

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