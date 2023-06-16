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Spor

Resmen duyurdular! Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi

Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı teknik direktörlerden biri olan Sergen Yalçın için yeni bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın için Süper Lig devi devreye girdi. İşte detaylar...

16 Haziran 2023 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi
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Türk futbolunun başarılı teknik direktörlerinden biri olan Sergen Yalçın yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'tan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan 59 yaşındaki deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın'a Süper Lig devi Fenerbahçe talip oldu.

KANARYA'DA GÜNDEM SERGEN YALÇIN

Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe'de bir süredir teknik direktörlük görevi için arayışlar devam ediyordu. Bu sezon Jorge Jesus yönetimi ile Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamayan ve bu hayalini bir yıl daha erteleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın gündeme geldi.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'ye konuşan Sergen Yalçın "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" dediği ifade edildi. Deneyimli hocanın bu açıklaması transfere yeşil ışık yaktığı iddialarını güçlendirdi.

BİR SEZONDA İKİ KUPA

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerden biri olan Sergen Yalçın en son çalıştırdığı Beşiktaş ile aynı sezonda hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu ve sezonu iki kupa ile kapattı. Siyah-beyazlı kulübün çalıştırıcılığından önce Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor gibi takımları çalıştırdı.

Ayrıca Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın başında 37 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 24 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 77 puan topladı ve maç başına 2.08 puan ortalaması elde etti.

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