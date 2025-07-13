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Spor

Resmen duyurdular! Tarık Çetin, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Tarık Çetin, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

MURİÇ TRANSFERİNDE RİZE'YE GİTMİŞTİ

2019'da ise Fenerbahçe'den Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a gönderilen file bekçisi, yeşil-mavililerin kalesini 6 sezon boyunca korumuştu.

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