Resmen duyurdular! Ve Serdar Dursun transferi bitti

Fenerbahçe'de ayrılık iddiaları ile gündeme gelen ve geleceği tartışma konusu olan Serdar Dursun için karar verildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim milli golcü Serdar Dursun'un kalmasına karar verdi.

SERDAR DURSUN'UN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isimlerden biri olan Serdar Dursun, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde fazla forma şansı bulamamıştı. Milli golcünün bu gelişmeler üzerine takımdan ayrılacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'DE SERDAR DURSUN İÇİN KARAR VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Serdar Dursun, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası elinde bulunan yerli oyuncu Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkarken bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 527 dakika süre alan milli golcü, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.