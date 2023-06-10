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Spor

Resmen duyurdular! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu

Sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı ile ilgili birçok iddia uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Lille ile sözleşmesi 2024 yılında son bulacak olan 26 yaşındaki genç yıldız Yusuf Yazıcı'nın geleceği netleşti. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Haziran 2023 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Resmen duyurdular! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
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Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da istenilen performansı bir türlü veremeyen 26 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ismi birçok defa Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılsa da görüşmelerden istenilen sonuç bir türlü alınamadı. Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı yaz kampını geçirmek için Lille dönmeye hazırlanıyor.

YUSUF YAZICI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı bir türlü veremeyen Yusuf Yazıcı bonservisini elinde bulunduran Lille geri dönmeye hazırlanıyor. Rusya ekibi CSKA Moskova'da geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için yeniden Lillie'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan yetenekli futbolcu Yusuf Yazıcı ise transferde önceliği Avrupa kulüplerine veriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı 20 resmi maçta 9 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 759 dakika sahada kalan oyuncu 5 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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