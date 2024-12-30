Süper Lig'de Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçiren Arda Turan için yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç teknik direktör takımından erkenden ayrılabilir. Bu yıl çıktığı maçlarda oynattığı oyunla göz dolduran 37 yaşındaki hoca daha önce futbol oynadığı İspanya'nın yolunu tutmak üzere. İspanya basını Arda Turan'ın yeni takımını da duyurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE TAKIMA İMZA ATACAK

Haberde La Liga'dan bir takımın Arda Turan ile ilgilendiği ve görüşmelerin başladığına yer verildi. Bu ekibin Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olduğu da haberde yer aldı. Anlaşmaya göre genç hoca sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak ve önümüzdeki sene başı İspanya'nın yolunu tutacak. Arda Turan'a Almanya'dan da teklifler olduğu gelen bilgiler arasında.

SEZON KARNESİ

Arda Turan, bu sezon Eyüpspor'un başında 18 maça çıktı. Başarılı teknik direktör, bu maçlarda takımıyla 8 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.