Liverpool'da beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından görevinden ayrılan teknik direktör Arne Slot'un yeni adresi belli oluyor.ARNE SLOT'A ÇİZME'DEN KANCA
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi Milan, Arne Slot'un temsilcileriyle temasa geçti.
Hollandalı teknik adamın, Serie A ekibine sıcak baktığı aktarılırken, 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.
Pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde Arne Slot'un Milan'ın başına geçmesi bekleniyor.LIVERPOOL KARNESİ
2024/25 sezonunda Liverpool'un başına geçen Arne Slot, İngiliz ekibinde toplam 113 maça çıktı. Hollandalı teknik adam söz konusu karşılaşmalarda 1.91 puan ortalaması yakaladı.