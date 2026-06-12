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Spor

Resmen duyuruldu! Arne Slot ile 2 yıllık anlaşma tamam

Başarısız geçen sezonun ardından Liverpool'dan ayrılan teknik direktör Arne Slot'un yeni adresini resmen duyurdular... 47 yaşındaki çalıştırıcı, 2 yıllığına imza atmaya hazırlanıyor. İşte Arne Slot'un yeni takımı...

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Arne Slot ile 2 yıllık anlaşma tamam
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Liverpool'da beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından görevinden ayrılan teknik direktör Arne Slot'un yeni adresi belli oluyor.

ARNE SLOT'A ÇİZME'DEN KANCA

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi Milan, Arne Slot'un temsilcileriyle temasa geçti.

Hollandalı teknik adamın, Serie A ekibine sıcak baktığı aktarılırken, 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

Pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde Arne Slot'un Milan'ın başına geçmesi bekleniyor.

LIVERPOOL KARNESİ

2024/25 sezonunda Liverpool'un başına geçen Arne Slot, İngiliz ekibinde toplam 113 maça çıktı. Hollandalı teknik adam söz konusu karşılaşmalarda 1.91 puan ortalaması yakaladı.

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