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Spor

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de ayrılık kararı

Fenerbahçe'de bir istifa kararı geldi. Sarı lacivertliler, son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi7 Temmuz 2025 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de ayrılık kararı
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Fenerbahçe Kulübü, Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

  • Fenerbahçe Kulübü
  • Okan Özkan
  • istifa

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