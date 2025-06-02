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Spor

Resmen duyuruldu! Hande Baladın, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin voleybol takımı, milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

2 Haziran 2025 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Hande Baladın, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, milli oyuncu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın." ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın'ı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Hande; kulüp kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.

2015 yılında Eczacıbaşı ile kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi. Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, yeni sezonda çubuklu forma ile parkede olacak.

Hande Baladın'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

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