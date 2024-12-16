İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde birçok takımı çalıştırdı. Son olarak geçen sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'yi çalıştıran ve yaz aylarında bu görevinden ayrılan Kartal için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GERİ DÖNÜYOR!

Suudi basınının duyurduğu habere göre İsmail Kartal, teknik direktör olarak sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Arabistan basını, deneyimli çalıştırıcının Suudi Arabistan'da bir kulüple görüştüğünü ileri sürerken, anlaşma sağlanması takdirde İsmail Kartal, yaklaşık 8 ay sonra yeniden teknik direktör olarak görev alacak.

İsmail Kartal'ın adı bazı Anadolu takımlarıyla da geçse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE GÜNLERİ

İsmail Kartal, geçen sezon Fenerbahçe ile toplamda 58 resmi maça çıktı. Tecrübeli taktisyen bu maçlarda sarı lacivertli takım ile 44 galibiyet elde ederken, 7 beraberlik 7 de mağlubiyet yaşadı.