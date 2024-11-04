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Spor

Resmen duyuruldu! Leon Goretzka transferi hayırlı olsun

Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Bayern Münih ile yaz aylarında yollarını ayırmak üzere olan ancak daha sonra hiçbir takımla anlaşamayan Leon Goretzka takımda kalma kararı almıştı. Alman ekibi de oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. İşte Leon Goretzka haberinin detayları...

4 Kasım 2024 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Leon Goretzka transferi hayırlı olsun
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Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Bayern Münih ile yaz aylarında yollarını ayırmak üzere olan ancak daha sonra hiçbir takımla anlaşamayan Leon Goretzka takımda kalma kararı almıştı. Alman basını tecrübeli oyuncunun yeni adresini açıkladı. 29 yaşındaki yıldızın ara transferde imza atacağı takım belli oldu.

LEON GORETZKA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Alman orta saha iki takımla da anlaşma sağlayamamıştı. Bavyera ekibinde bu sezon süre almakta zorlanan yıldız isim devre arasında ayrılmayı kafasına koydu. Alman basını ise Goretzka'nın Stuttgart ile anlaştığını yazdı. Bu işin ara transfer döneminde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZON HİÇ İLK 11 BAŞLAMADI

Bu sezon Goretzka, Bayern Münih ile sadece 8 maça çıktı ancak bunların hiçbirinde ilk 11'de başlamadı. Alman orta saha bu maçlarda 1 gol kaydetti.eşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

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