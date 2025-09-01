Sarı-lacivertliler, Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerde de forma giymiş 29 yaşındaki hücum oyuncusu Marco Asensio'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertli transferi de açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.'

ASENSİO'NUN KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Futbola doğduğu şehir olan Palma'da başlayan Marco Asensio, Real Mallorca altyapısında dikkat çekti ve henüz 18 yaşındayken Real Madrid tarafından transfer edildi.

PSG'de geçirdiği ikinci sezonun devre arasında, Aston Villa'ya kiralanarak Premier Lig'de sahne aldı.

Asensio, İspanya Milli Takımı'yla 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG forması giyen İspanyol kanat oyuncusu, takımıyla 16 maça çıkarken, 2 gol 4 asist katkısında bulundu.

Ocak ayında kiralandığı Aston Villa'da ise sahada yer aldığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.