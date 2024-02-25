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Spor

Resmen duyuruldu! Mario Branco'ya dev talipler çıktı: Jorge Jesus da devrede

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yaptığı başarılı transferleriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Mario Branco'ya Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini yürüttüğü Al-Hilal'de talip oldu.

25 Şubat 2024 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Mario Branco'ya dev talipler çıktı: Jorge Jesus da devrede
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Fenerbahçe'nin futbolcuları dışında teknik ekibine de teklifler yağmaya devam ediyor. Bu sezon, Fred, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Rade Krunic, Dominik Livakovic ve Cengiz Ünder gibi yıldızları Fenerbahçe'ye kazandırdan Mario Branco birçok kulübün dikkatini çekti. Sarı lacivertlilerin sportif direktörlük görevini yürüten Portekizli, memleketinin takımları dahil olmak üzere teklifler almaya devam ediyor.

MARIO BRANCO İÇİN JORGE JESUS DA DEVREDE

Ara transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi isimlerin transferini yürüten Mario Branco, Fred, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadi ve Edin Dzeko gibi yıldız isimleri de Fenerbahçe'ye kazandırdı. Transfer piyasasında oldukça dikkat çeken Mario Branco'ya Portekiz'in dev kulüpleri ve Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini yürüttüğü Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de talip olduğu aktarıldı.

"YAZIN SEÇİM YAPACAĞIM"

Portekiz'de yayın yapan Canal 11'e konuşan Branco, "Yazın seçim yapacağım. Ayrıca sözleşmem yaz aylarında bitiyor." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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