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Spor

Resmen duyuruldu! Roberto Mancini geri dönüyor

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da görev yapan Roberto Mancini için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını başarılı teknik direktörün yeni adresini duyurdu. İşte Roberto Mancini haberinin detayları...

Emre Sarı15 Mart 2025 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Roberto Mancini geri dönüyor
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Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da görev yapan Roberto Mancini için sıcak gelişmeler yaşanıyor. En son Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli isim oradan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ardından ise bir takımla anlaşma sağlamamıştı. Ancak başarılı teknik direktör sahalara yeniden dönmenin hazırlığını yapıyor.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İÇİN ADI GEÇMİŞTİ

Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmadan önce Beşiktaş ile adı geçen İtalyan çalıştırıcı ile siyah-beyazlı ekip anlaşma zemini bulamamıştı ve rotayı başka yönlere çevirmişti. Bir başka iddia ise Galatasaray ile ilgili gelmişti. Sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon Okan Buruk ile yollarını ayırma ihtimali olduğu yerine gelebilecek adaylardan birinin de Roberto Mancini olabileceği gündeme gelmişti.

İTALYAN BASINI YENİ ADRESİNİ DUYURDU

İtalyan basını ise Mancini ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Haberde Juventus'un Thiago Motta ile yollarını ayıracağı yer aldı. Motta'nın yerine ise Mancini'nin de adayların arasında olduğu bilgisine yer verildi. Diğer adayların ise Gasperini, Tudor ve Conte olduğu da haberde yer aldı. İtalyan devinin kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

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