Ülkemizde transfer döneminin bitimine saatler kala hareketlilik artmaya devam ediyor. Süper Lig'in devleri transfer yaparken bir yandan da elindeki oyunculardan çıkmanın peşinde. Bu isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın. Milli futbolcu ile Süper Lig'den birçok takım ilgileniyor. Samet Akaydın gideceği takıma karar verdi.

SÜPER LİG'DE KALACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Samet Akaydın Süper Lig'den birçok talip çıktı. Bu talipler arasında imzaya en yakın takım belli oldu. Tecrübeli stoper oyuncusu ligimizde kalmaya karar verdi.

SAMET AKAYDIN YAKINDA İMZAYI ATACAK

Samet Akaydın'ın talipleri arasında en çok öne çıkan takım Çaykur Rizespor oldu. İlhan Palut'un da çok istediği futbolcu için Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerle anlaştı. Kulüp kalan pürüzleri giderecek ve imzalar yakın zamanda atılacak.

İSTATİSTİKLERİ

Samet Akaydın geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta tamamladı. Milli futbolcu Yunan ekibinde 15 maça çıktı. Bu maçlarda 1 asistle oynadı.