Spor

Resmen duyuruldu! Samsunspor'dan çifte transfer

Samsunspor, kadrosunu iki transferle güçlendirdiğini resmen açıkladı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralarken, ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın bonservisini aldı.

9 Ocak 2026 Cuma 19:32
Resmen duyuruldu! Samsunspor'dan çifte transfer
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunu 2 futbolcuyla güçlendirdi. Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı transfer ettiklerini açıkladı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki file bekçisini kiralarken, Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın bonservisini aldı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

