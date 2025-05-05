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Spor

Resmen duyuruldu! Takımda Vitor Pereira sesleri

Wolverhampton'da başarılı günler geçiren Vitor Pereira için yeni haberler gündeme gelmeye başladı. Portekizli hoca dünya devine gidebilir. İşte Vitor Pereira haberinin detayları...

Emre Sarı5 Mayıs 2025 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Takımda Vitor Pereira sesleri
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İki farklı dönemde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Vitor Pereira sarı-lacivertli ekipte istediği başarıları elde edememişti. Portekizli hoca son yıllarda ise Arabistan ve Brezilya'da farklı takımlarda çalıştı. 56 yaşındaki hoca bu sürecin ardından ise İngiltere'nin yolunu tuttu. Pereira Aralık ayında Wolverhampton Wanderers ile sözleşme imzaladı.

İNGİLTERE VITOR PEREIRA'YI KONUŞUYOR

Vitor Pereira takımın başına geçtiği günden bu yana aldığı sonuçlarla dikkatleri üstüne çekti. Başarılı teknik direktör İngiliz ekibi ile 22 maça çıktı bu maçlarda 12 galibiyet 2 beraberlik alırken 10 maçı da kaybetti. Ligde çıktığı 19 maçta ise 10 galibiyet elde eden Portekizli teknik direktör, 1.68 puan ortalaması tutturdu. Pereira'nın Wolverhampton'ı son oynadığı Manchester City maçını 1-0 kaybetti. İngiliz ekibi bu maçtan önce ise 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış ve kulüp rekoru kırmıştı. İngiliz basını ise bu sonuçlardan sonra ünlü teknik direktöre övgüler yağdırmıştı.

TOTTENHAM GÜNDEMİNE ALDI

Teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayırmak isteyen Tottenham, 59 yaşındaki teknik adam yerine arayışlarına devam ediyor. Londra ekibi hoca adayları arasına yeni bir isim daha ekledi. İngiliz basınının haberine göre, Tottenham gelecek sezon için Vitor Pereira ismini de listesine ekledi. Diğer adayların ise, Niko Kovac ve Andoni Iraola olduğu haberde yer aldı.

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