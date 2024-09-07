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Spor

Resmen duyuruldu! Ve Samet Akaydın transferi hayırlı olsun

Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Samet Akaydın için teklifler var. Milli stoper de kararını verdi. İşte Samet Akaydın'ın anlaştığı takım...

7 Eylül 2024 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Ve Samet Akaydın transferi hayırlı olsun
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Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Samet Akaydın için henüz transfer penceresi kapanmayan ülkelerlerden talipler var. Milli stoperde transfer konusunda kararını verdi.

SAMET AKAYDIN EURO 2024'TE GÖZ DOLDURMUŞTU

Fenerbahçe'de çok süre almasa da A Milli Takım performansı ile göz dolduran savunma oyuncusu Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor. Samet, A Milli Takım'da formasını kaybetmemek için ayrılığa sıcak bakıyor. Gelecek transfer tekliflerini menajeri ile değerlendiren milli stoper kararını verdi.

RUSYA'DAN TALİBİ VAR

Samet Akaydın için Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan teklif var. Tecrübeli stoper de bu transfere sıcak bakıyor. Milli stoper ve menajeri bu transfer için görüşmelerini sürdüyor. Fenerbahçe'de transfere onay vermiş durumda. İmzaların yakında atılması bekleniyor.

26 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçtiğimiz sezonu hem Fenerbahçe hem de Panathinaikos formalarını terleten milli oyuncu iki takımda görev aldığı toplam 26 maçta 1.686 dakika süre aldı ve bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.

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