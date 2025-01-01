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Spor

Resmen duyuruldu! Yüzyılın transferi Robert Lewandowski: Sonunda “Geliyorum” dedi

Robert Lewandowski, yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor. 36 yaşında olmasına rağmen Barcelona'da göz dolduran bir performans sergileyen Polonyalı golcü için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Süper Lig devleriyle de anılan Robert Lewandowski için beklenmedik bir hamle geldi. İşte transfere dair tüm ayrıntılar…

Emrullah Sarıyılmaz1 Ocak 2025 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Yüzyılın transferi Robert Lewandowski: Sonunda “Geliyorum” dedi
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Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala harekete geçen kulüpler, Polonyalı yıldızı takıma kazandırmak için girişimlerini artırmaya başladı. Süper Lig devlerinin de gündeminde olan Robert Lewandowski'nin, yeni adresi kesinleşmeye başladı.

ROBERT LEWANDOWSKİ SÜPER LİG'E Mİ?

Ligde şampiyonluk yarışının favorilerinden olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Robert Lewandowski ile yakından ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferde ilerleme kaydedilemediği ifade edildi. Öte yandan Robert Lewandowski'nin yeni durağını da Arabistan basını duyurdu.

LEWANDOWSKİ GELİYOR

Duyurulan habere göre Robert Lewandowski, Arabistan takımları ile temas halinde. Barcelona'dan ayrılması beklenen golcü futbolcunun, Arabistan'ın yolunu tutacağı belirtilirken, transferde son pürüzlerin giderileceği aktarıldı. Anlaşma sağlanması takdirde Robert Lewandowski, Arabistan'a transfer olacak.

23 GOLLÜK KATKI

Robert Lewandowski, bu sezon Katalan deviyle 24 maça çıktı. Yıldız oyuncu takımına 23 gollük katkı sağlarken 2 de gol pası verdi.

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