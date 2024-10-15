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Spor

Resmen geri dönüyor! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun

Manchester United'da mutsuz günler geçiren ve Erik ten Hag ile arası bozuk olan Altay Bayındır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli file bekçisi önümüzdeki yıl Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte Altay Bayındır cephesinde yaşananlar...

15 Ekim 2024 Salı 19:10 - Güncelleme:
Resmen geri dönüyor! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun
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Transfer dönemi sona ermesine rağmen takımlar ara transfer dönemi ve gelecek sezon için şimdiden hazırlıklara başladı. Manchester United'da mutsuz günler geçiren ve Erik ten Hag ile arası bozuk olan Altay Bayındır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli kaleci önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'e dönmenin hesabını yapıyor. İşte Altay Bayındır cephesinde yaşananlar...

GALATASARAY, MUSLERA SONRASI ALTAY'I DÜŞÜNÜYOR

Okan Buruk'un, Muslera'nın gelecek sezon takımdan ayrılabileceği sinyalini vermesinin ardından, sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için kaleci arayışlarına başladı. İngiliz ekibinde mutsuz olan, milli futbolcu için Galatasaray şimdiden girişimlere başladı.

GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basını, Manchester United'ın yeni bir kaleci transferi için harekete geçtiğini yazdı. Kırmızı Şeytanlar'ın hedefinde 24 yaşındaki kaleci Anthony Patterson var. Onana ile birlikte Patterson ikilisini kaleci rotasyonunda düşünen Manchester United, Altay Bayındır ile yollarını ayırmak istiyor.

Bu gelişmeyle birlikte Altay Bayındır'ın, Süper Lig'den birden fazla ekiple temas halinde olduğu ortaya çıktı. Bu ekiplerden de en yakın takımın Galatasaray olduğu öğrenildi.

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