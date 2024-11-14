Galatasaray'da gelecek sezon için Muslera yerine kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılı ekip hem yerli hem yabancı alternatifleri araştırıyor. Manchster United forması giyen Altay Bayındır'ın da bu adaylardan biri olduğu öğrenildi. Milli kaleci de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Manchester United'da Erik ten Hag döneminde forma şansı bulamayan ve hocası ile sorunlar yaşayan tecrübeli file bekçisi yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor. Sene sonuna kadar İngiliz ekibinde kalacak olan Altay'ın daha sonrası için ise tekliflere açık olduğu gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın da bu transferi bitirmek için harekete geçeceği öğrenildi.

İKİ SEZONDA SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Altay Bayındır geçen sezon Manchester United'da 1 maçta forma giymişti. Milli kaleci bu sezon da 2 maçta görev aldı. 26 yaşındaki kaleci Premier Lig'de ise Manchester United kalesini hiç koruma şansı bulamadı.