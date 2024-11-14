İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3393
  • EURO
    36,3858
  • ALTIN
    2835.7
  • BIST100
    9420.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen geri dönüyor! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun
Spor

Resmen geri dönüyor! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli file bekçisi önümüzdeki yıl Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte Altay Bayındır cephesinde yaşananlar...

14 Kasım 2024 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
Resmen geri dönüyor! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun
ABONE OL

Galatasaray'da gelecek sezon için Muslera yerine kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılı ekip hem yerli hem yabancı alternatifleri araştırıyor. Manchster United forması giyen Altay Bayındır'ın da bu adaylardan biri olduğu öğrenildi. Milli kaleci de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Manchester United'da Erik ten Hag döneminde forma şansı bulamayan ve hocası ile sorunlar yaşayan tecrübeli file bekçisi yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor. Sene sonuna kadar İngiliz ekibinde kalacak olan Altay'ın daha sonrası için ise tekliflere açık olduğu gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın da bu transferi bitirmek için harekete geçeceği öğrenildi.

İKİ SEZONDA SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Altay Bayındır geçen sezon Manchester United'da 1 maçta forma giymişti. Milli kaleci bu sezon da 2 maçta görev aldı. 26 yaşındaki kaleci Premier Lig'de ise Manchester United kalesini hiç koruma şansı bulamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.