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Spor

Resmen geri dönüyor! Marcao hayırlı uğurlu olsun

Daha önce Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Marcao, 2022 yazında Sevilla'ya transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan Brezilyalı stoper ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Marcao haberinin detayları...

14 Aralık 2024 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Resmen geri dönüyor! Marcao hayırlı uğurlu olsun
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2019-2022 yılları arası Galatasaray forması giyen Brezilyalı stoper Marcao, bu sürecin ardından İspanya'nın Sevilla takımına transfer olmuştu. Endülüs ekibinde geçirdiği 2,5 sezonda sakatlıklarla boğuşan tecrübeli stoper, istenileni bir türlü veremedi. 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise İspanyol ekibi karar aşamasına geldi. Marcao hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

İSPANYOL BASINI AYRILIĞI DUYURDU

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmak istiyor.

Transfer listesine eklenecek Brezilyalı oyuncu için teklifleri değerlendirecek olan Sevilla, zararına da olsa satışına izin verecek.

GALATASARAY LİSTEYE ALDI

Stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray eski oyuncusu Marcao için devre arası bir hamle gerçekleştirebilir. Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Nelsson'un formsuzluğu nedeniyle sarı-kırmızılı ekip devre arasında stoper transferi yapacak. Adaylardan birinin de Marcao olduğu öğrenildi. Okan Buruk'un onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği gelen bilgiler arasında.

32 MAÇA ÇIKTI

Marcao, Sevilla formasını şu ana kadar yalnızca 32 resmi maçta terleten Marcao, 1 kez de golle buluştu.

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