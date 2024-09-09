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Spor

Resmen geri dönüyor! Henry Onyekuru hayırlı uğurlu olsun

Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Transfer gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'e dönüyor. İşte Henry Onyekuru'nun imza atacağı takım...

9 Eylül 2024 Pazartesi 21:28 - Güncelleme:
Resmen geri dönüyor! Henry Onyekuru hayırlı uğurlu olsun
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Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Transfer gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'e dönüyor.

ARDA TURAN'IN TAKIMI EYÜPSPOR İSTİYOR

Suudi Arabistan'da forma giyen sol kanat oyuncusu, sözleşmesinde son senesine girdi. Galatasaray'da başarılı dönemler geçiren Nijeryalı oyuncu şampiyonlukta yaşamıştı. Ancak, Onyekuru'nun bu sefer talibi Galatasaray değil, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor. Transferin ileri aşamaya geldiği ve yakın zamanda biteceği öğrenildi.

ONYEKURU'NUN RAKAMLARI

Al-Fayha ile 2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru, 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti. Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, sarı-kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

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