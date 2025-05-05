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Spor

Resmen geri dönüyor! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır

Manchester United'da istediği süreleri bulamayan Altay Bayındır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen milli kalecinin yeni adresi ise netleşmeye başladı. İşte Altay Bayındır haberinin detayları...

Emre Sarı5 Mayıs 2025 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Resmen geri dönüyor! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır
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Manchester United'da istediği süreleri bulamayan Altay Bayındır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen milli kalecinin yeni adresi ise netleşmeye başladı. Milli kaleci önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'e dönmenin hesabını yapıyor. İşte Altay Bayındır cephesinde yaşananlar...

GALATASARAY, MUSLERA SONRASI ALTAY'I DÜŞÜNÜYOR

Muslera'nın gelecek sezon takımdan ayrılabileceği sinyalini vermesinin ardından, sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için kaleci arayışlarına başladı. İngiliz ekibinde mutsuz olan, milli eldiven için Galatasaray şimdiden girişimlere başladı.

GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basını, Manchester United'ın yeni bir kaleci transferi için harekete geçtiğini yazdı. Kırmızı Şeytanlar'ın hedefinde 24 yaşındaki kaleci Anthony Patterson var. Onana ile birlikte Patterson ikilisini kaleci rotasyonunda düşünen Manchester United, Altay Bayındır ile yollarını ayırmak istiyor.

Bu gelişmeyle birlikte Altay Bayındır'ın, Süper Lig'den birden fazla ekiple temas halinde olduğu ortaya çıktı. Bu ekiplerden de en yakın takımın Galatasaray olduğu öğrenildi.

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